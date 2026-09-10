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Синоптик Шувалов: потепление зим в России — это долговременный тренд

Синоптик Шувалов: потепление зим в России — это долговременный тренд

Зимы в средней полосе России теплеют из-за долговременного тренда на повышение средних температур, на который накладываются обычные погодные флуктуации.

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