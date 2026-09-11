Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить новую карту мира ООН

Помощник президента России Юрий Ушаков отреагировал на требование Японии изменить новую карту мира ООН, назвав его чепухой, передает РИА Новости.
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