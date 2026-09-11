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Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить новую карту мира ООН

Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить новую карту мира ООН

Помощник президента России Юрий Ушаков отреагировал на требование Японии изменить новую карту мира ООН, назвав его чепухой, передает РИА Новости.

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