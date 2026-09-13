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Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Спириденкова

Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Спириденкова

Причиной смерти заслуженного артиста России, актера театра и кино Геннадия Спириденкова стал оторвавшийся тромб из-за желудочно-кишечного кровотечения, 13 сентября сообщает РБК со ссылкой на дочь артиста Светлану Спириденкову.

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