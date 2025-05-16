Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин, ты где был, дружище?»

«Кстати, Дрэймонд Грин, ты где был, дружище? Как Карри сломался, так ты пропал: во втором матче пытался удалиться намеренно, в третьем – не дал команде ничего, в четвертом – абсолютно ничего, в пятом – снова ничего… И я же не прошу от него набирать по 15-20 очков.