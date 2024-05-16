Три вопроса к мужчинам, которые считают, что женский макияж – это «обман потребителя»

ВА

Владимир Акулов

Каждый знает , что у любого объекта есть *форма*, *внешний вид * и *содержание*... Проще говоря , у , например , конфеты есть *фантик* , *упаковка* и *содержание* конфеты ... Обычно фантик очень красивый и яркий , а сама конфета - г... Так и с внешним видом женщин ... Для женщин очень важна ее *внешняя форма*...Ее красота... Ведь мужчин возбуждают не только запахи *самки* , как это у собак... Мужчинам нужна красота ... Ведь обычно у красивых женщин и весь организм сильный , способный родить красивых здоровых детей... И настоящую красоту женщины : высокая грудь , круглая попа , стройные ноги , симметричное лицо мужчина сразу видит ... И сразу возбуждается *кукурузинка* мужчины ! Кто этого не имеет - имитирует красивую форму - косметика , силикон и т . д ... Но это , можно сказать , *понты ... Пример , *понтов* ... морковки , которая растет на даче : сама морковка маленькая ,кривая , невкусная , но зато у нее огромная зеленая ботва... Нет полезного *содержания* у такой невкусной морковки , и она не нужна дачнику! ** Почему муж не обращает внимание на макияж жены ? Да потому что биологическая ЦЕЛЬ женской красоты - получение секса и детей... А если в браке эти цели давно достигнуты - зачем макияж ?