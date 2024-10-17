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Петербуржцы против: в Северной столице не оценили налог на бездетность

Петербуржцы против: в Северной столице не оценили налог на бездетность

Согласно опросу, идею не поддерживают 86% жителей города. Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Именно такого мнения придерживаются большинство петербуржцев, показал опрос, проведенный сотрудниками сервиса по поиску работы Superjob.

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