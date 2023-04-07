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"Вы не в том положении, чтобы нам диктовать": Китай поставил США на место

"Вы не в том положении, чтобы нам диктовать": Китай поставил США на место

Посол Китая в России позволил себе резкие высказывания в адрес западных столиц.Глава дипмиссии Китая в Москве Чжан Ханьхуэй считает, что Запад слишком много на себя берёт, когда пытается диктовать Пекину правила поведения по украинскому вопросу.

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