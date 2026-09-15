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Прокуратура добилась увольнения экс-главы Чайковского Юрия Вострикова в связи с утратой доверия

Прокуратура добилась увольнения экс-главы Чайковского Юрия Вострикова в связи с утратой доверия

ЧАЙКОВСКИЙ ОКРУГ, 15 сентября, ФедералПресс. Бывшему главе Чайковского Юрий Вострикову поменяют формулировку увольнения.

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