Ксения Бородина: "Хочу сказать спасибо 2024, что я встретила Колю"

В конце декабря принято подводить итоги года. Ксения Бородина не стала изменять новогодней традиции, тем более что в этом году у нее произошли заметные перемены в личной жизни – она встретила Николая Сердюкова, который сделал ей предложение руки и сердца.
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