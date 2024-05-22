«Взбеленилась старуха»: Захарова о словах Зеленского в адрес Китая

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik ответила на заявление Владимира Зеленского о желании видеть Китай на саммите по Украине цитатой из «Сказки о рыбаке и рыбке».
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