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Поварёнок с лучшими рецептами

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Итальянский томатный соус ДОЛМИО на зиму

Итальянский томатный соус ДОЛМИО на зиму

Это густой томатный соус отлично подходит для пасты, лазаньи, пиццы и других блюд итальянской кухни. Благодаря большому количеству томатов, чесноку, зелени и ароматным специям он получается насыщенным, ароматным и ярким по вкусу.

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