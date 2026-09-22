Итальянский томатный соус ДОЛМИО на зиму

Это густой томатный соус отлично подходит для пасты, лазаньи, пиццы и других блюд итальянской кухни. Благодаря большому количеству томатов, чесноку, зелени и ароматным специям он получается насыщенным, ароматным и ярким по вкусу.
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