ВС РФ продвинулись севернее Купянска, форсировав Оскол и заняв высоты у села Красное Первое ВС РФ продолжают расширять зону контроля в районе плацдарма на правом берегу Оскола в Харьковской области.
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ВС РФ продвинулись севернее Купянска, форсировав Оскол и заняв высоты у села Красное Первое ВС РФ продолжают расширять зону контроля в районе плацдарма на правом берегу Оскола в Харьковской области.
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