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Синоптик назвал дату окончания дождей в Москве

Синоптик назвал дату окончания дождей в Москве

Дождливая погода в Москве затянется до середины следующей недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что дожди различной интенсивности будут идти в столичном регионе еще три дня.

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