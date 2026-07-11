Синоптик назвал дату окончания дождей в Москве

Дождливая погода в Москве затянется до середины следующей недели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что дожди различной интенсивности будут идти в столичном регионе еще три дня.
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