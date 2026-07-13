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Татар-информ

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Татарстан представил опыт помощи участникам СВО на форуме «Все для Победы!»

Татарстан представил опыт помощи участникам СВО на форуме «Все для Победы!»

Фото: пресс-служба регионального исполкома Народного фронта Делегация Республики Татарстан приняла участие во Всероссийском форуме Народного фронта «Все для Победы!», который прошел в Национальном центре «Россия».

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