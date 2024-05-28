Стало известно, кого чаще всего кусают комары

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва рассказала, почему некоторым людям кажется, что комары кусают их чаще, чем других, да и реагируют они на укусы сильнее — кожа краснеет, отекает и нестерпимо чешется.