Стало известно, кого чаще всего кусают комары

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва рассказала, почему некоторым людям кажется, что комары кусают их чаще, чем других, да и реагируют они на укусы сильнее — кожа краснеет, отекает и нестерпимо чешется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии