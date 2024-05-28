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Стало известно, кого чаще всего кусают комары

Стало известно, кого чаще всего кусают комары

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», дерматолог Александра Филёва рассказала, почему некоторым людям кажется, что комары кусают их чаще, чем других, да и реагируют они на укусы сильнее — кожа краснеет, отекает и нестерпимо чешется.

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