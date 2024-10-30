Харрис заявила, что в случае избрания будет отличаться от Байдена

Вице-президент США Камала Харрис, представляющая Демократическую партию на предстоящих выборах президента США, заявила, что в случае своего избрания на этот пост будет отличаться от действующего президента Джо Байдена.
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