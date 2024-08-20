Градоначальник поручил проработать «спецпредложения» по транспортным картам в период ремонта трамвайных путей

В связи с изменением маршрутов общественного транспорта многим смолянам придется добираться с пересадками Глава города Смоленска Александр Новиков поручил проработать вопрос о возможности сделать акционные предложения по транспортным картам на период масштабного ремонта на улице Тенишевой.