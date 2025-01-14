«Чтобы в семейной жизни не запилила»: Прохор Шаляпин рассказал о будущей жене

Певец Прохор Шаляпин, который трижды был женат, откровенно высказался о личной жизни. В интервью Леди Mail финалист «Фабрики звезд-6» раскрыл, какой должна быть его избранница, и признался, что готов к четвертому браку и семье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии