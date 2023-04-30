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Разрисованный бар: конфликт с военкоматом вызывает скандал в Днепре

Разрисованный бар: конфликт с военкоматом вызывает скандал в Днепре

В Днепре произошел инцидент, связанный с баром SOHO. Ручные Активисты Офиса Президента разрисовали стены заведения из-за его хозяйки, которая не позволила военкомам проверять документы у клиентов.

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