Разрисованный бар: конфликт с военкоматом вызывает скандал в Днепре

В Днепре произошел инцидент, связанный с баром SOHO. Ручные Активисты Офиса Президента разрисовали стены заведения из-за его хозяйки, которая не позволила военкомам проверять документы у клиентов.
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