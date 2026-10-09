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Царьград

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"Ты их довела": Актриса Вера Сотникова рассказала, как её "кинула" на 600 тысяч бригада приезжих, и столкнулась с хейтом

"Ты их довела": Актриса Вера Сотникова рассказала, как её "кинула" на 600 тысяч бригада приезжих, и столкнулась с хейтом

Актриса Вера Сотникова, решив предать огласке историю о том, как её "кинула" на 600 тысяч рублей бригада приезжих строителей, не ожидала, что столкнётся с хейтом со стороны соотечественников "иностранных специалистов".

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