Zero Hedge
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Zero Hedge

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Renewables 'Can't Keep Up' With Data Center Pace. As Usual, The Left Wants Government To Step In...

Renewables 'Can't Keep Up' With Data Center Pace. As Usual, The Left Wants Government To Step In...

Renewables 'Can't Keep Up' With Data Center Pace. As Usual, The Left Wants Government To Step In. Authored by Gary Abernathy via The Empowerment Alliance, The political left is worried that the rapid expansion of data centers across the U.

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