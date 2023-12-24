Суп с тунцом и вялеными томатами

Тунец, рис и вяленые томаты - очень вкусное сочетание! Из этих ингредиентов можно сделать не только салаты и холодные закуски, но и сварить замечательное первое блюдо! А хорош этот суп в любое время года и в любую погоду! .
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