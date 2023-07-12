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Чума свиней стремительно распространяется по балканским странам

Чума свиней стремительно распространяется по балканским странам

Количество фермерских хозяйств, зараженных африканской чумой свиней (АЧС), быстро увеличивается в балканских странах, 12 июля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.

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