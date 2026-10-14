Christoph Soeder/dpa/picture-alliance/TASS Спутниковая связь Starlink предназначена исключительно для гражданских и оборонительных целей и не может применяться для наступательных военных операций.
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