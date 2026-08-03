Armor, Ammunition And Battlefield Adaptation Goldman Sachs analyst Sam Burgess, who covers European defense companies including Airbus, BAE Systems, Rheinmetall, Renk, Rolls-Royce, Safran, Leonardo, Thales, and Dassault Aviation, held a call with retired German Lieutenant General Andreas Marlow to provide clients with greater color on the rapidly evolving modern battlefield and its implications for defense-sector investment decisions.
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