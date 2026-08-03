Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Armor, Ammunition And Battlefield Adaptation

Armor, Ammunition And Battlefield Adaptation

Armor, Ammunition And Battlefield Adaptation Goldman Sachs analyst Sam Burgess, who covers European defense companies including Airbus, BAE Systems, Rheinmetall, Renk, Rolls-Royce, Safran, Leonardo, Thales, and Dassault Aviation, held a call with retired German Lieutenant General Andreas Marlow to provide clients with greater color on the rapidly evolving modern battlefield and its implications for defense-sector investment decisions.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии