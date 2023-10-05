В России резко выросло число людей с ожирением

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил о тревожном росте случаев ожирения в стране. Согласно его данным, с 2009 года число людей с избыточным весом увеличилось на около 36%, сообщает РИА Новости.
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