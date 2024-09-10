Мать девочки — квадробера с концерта MIA BOYKA призналась, что лишила жизни бывшего мужа: «Сам напоролся»

Инцидент, произошедший на концерте MIA BOYKA принял совершенно неожиданный поворот. Казалось, что историю забудут через несколько дней, однако, как замечают пользователи сети, теперь оскорбленная на мероприятии 8-летняя девочка стала очень знаменитой.
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