Мать девочки — квадробера с концерта MIA BOYKA призналась, что лишила жизни бывшего мужа: «Сам напоролся»

Инцидент, произошедший на концерте MIA BOYKA принял совершенно неожиданный поворот. Казалось, что историю забудут через несколько дней, однако, как замечают пользователи сети, теперь оскорбленная на мероприятии 8-летняя девочка стала очень знаменитой.