График посева и ухода в саду: лунный календарь с 24 по 30 июня 2024 года Юлия ЧелкановаЭта неделя представляет собой период относительного спокойствия для владельцев садов и огородов, поскольку Луна находится на убывающей фазе.
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