В России изобрели бесконтактный способ определения хлорофилла в растениях

Исследователи Северокавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства Владикавказского научного центра РАН вместе с коллегами из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН предложили и испытали инновационный способ определения содержания хлорофилла в сельскохозяйственных культурах с помощью фотоспектрометра.
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