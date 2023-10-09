В России изобрели бесконтактный способ определения хлорофилла в растениях

Исследователи Северокавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства Владикавказского научного центра РАН вместе с коллегами из Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН предложили и испытали инновационный способ определения содержания хлорофилла в сельскохозяйственных культурах с помощью фотоспектрометра.