И возможно ли это сделать в рамках нашей с вами обычной повседневности? Можно конечно! И как только вы перестанете концентрироваться на вопросах "Для кого это вообще?!", "Да как это в принципе можно носить!", "Это мне не по возрасту", "Это все только для худых!" — то увидите, что все то, что показывают нам модные дома и […] Сообщение Как адаптировать современные тренды под реальный гардероб? появились сначала на Дзен дневник.