Микроскоп TEM-F200 разработала компания CIQTEK. До сих пор рынок высокопроизводительных просвечивающих электронных микроскопов контролировали преимущественно зарубежные производители Китайская компания CIQTEK представила просвечивающий электронный микроскоп TEM-F200 с информационным разрешением 0,1 нм и объявила о готовности к серийному производству и поставкам.