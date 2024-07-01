Генсек НАТО Столтенберг обвинил Китай в разжигании мировой войны

В НАТО больше не скрывают своего раздражения политикой, которую проводит Пекин.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью японским СМИ, где обвинил Китай в милитаризме и подстрекательстве мира к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.