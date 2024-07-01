Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Не перевелись ещё здравомыслящие в парламенте Великобритании.Разоблачение Зеле...
  • Наталья Котельникова
    А раньше, Миронов, ты этого не видел? Пришел, потрепался, как всегда, отметился и забыл. Миронов, хватит , а!После Минобороны,...
  • Ильдус Мамлеев
    Англия не так далеко находиться от России, почему наш самолёт разведчик не летает у её берегов. Почему наши сухогрузы..."Американцу" попл...

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Китай в разжигании мировой войны

Генсек НАТО Столтенберг обвинил Китай в разжигании мировой войны

В НАТО больше не скрывают своего раздражения политикой, которую проводит Пекин.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью японским СМИ, где обвинил Китай в милитаризме и подстрекательстве мира к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
Ему надо отправить на изучение басню Крылова про зеркало и обезьяну Хотя обезьяна не поняла и он наверное не поймёт
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх