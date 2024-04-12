Неймару повезло: За что футболист избежал миллионного штрафа 

Бразильский суд приостановил выплату Неймаром штрафа в размере трех миллионов долларов, вмененного звезде мирового футбола за создание без разрешения искусственного озера в своем поместье в Рио-де-Жанейро.
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