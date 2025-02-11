Восстановление криптовалюты идет полным ходом: приток $6 млрд отменяет распродажу в начале февраля

Февраль начался для криптовалютного рынка с серьезных испытаний. В первые дни месяца его капитализация резко снизилась: по данным CoinMarketCap, показатель упал с $3,6 трлн до $3,0 трлн всего за несколько дней.
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