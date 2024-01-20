Названы преимущества выполнения русского твиста

Журналисты «Тинькофф Журнала» рассказали о преимуществах выполнения упражнения «русский твист». В этом упражнении активно участвуют прямая и косые мышцы живота, что позволяет комплексно воздействовать на пресс.
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