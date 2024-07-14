Этнические товарищи в Питере остаются полностью безнаказанными. Почему полиция бездействует?

«Русский народ, простите, пожалуйста…»: Приезжие подонки, избивающие и оскорбляющие россиян, обязательно будут наказаны! Кое-кто уже получил А какие они бесстрашные, ловкие и разговорчивые, эти заезжие, вольные, трудовые специалисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии