Этнические товарищи в Питере остаются полностью безнаказанными. Почему полиция бездействует?

«Русский народ, простите, пожалуйста…»: Приезжие подонки, избивающие и оскорбляющие россиян, обязательно будут наказаны! Кое-кто уже получил А какие они бесстрашные, ловкие и разговорчивые, эти заезжие, вольные, трудовые специалисты.