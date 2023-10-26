В России вступил в силу закон о прекращении гражданства за дискредитацию армии. Некоторые иностранцы теперь могут проще получить российское гражданство, при этом оно может быть прекращено за распространение фейков о ВС РФ и дискредитацию российской армии, а также за дезертирство.