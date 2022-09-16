Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершили капитальный ремонт котельной в Буденновске

Произведен ремонт котлов, замена 11 насосных агрегатов, выполнены работы по замене теплотрассы протяженностью 5 км, заменены компенсаторы, запорного-регулирующая арматура, завершены все необходимые пуско-наладочные работы.
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