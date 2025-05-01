Автор "Синего трактора" завалил суды исками о защите авторских прав

Артур Днепровский, режиссер, продюсер и сценарист мультипликационного проекта "Синий трактор", подал с 2020 года в российские арбитражные суды почти 2000 исков в защиту своих авторских прав на данный проект и на его персонажей.
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