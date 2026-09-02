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В Челябинской области за лето утонуло 36 человек

В Челябинской области за лето утонуло 36 человек

В Челябинской области за лето утонуло 36 человек. Как отметили в пресс-службе МЧС РФ по региону, в этом году погода позволила открыть купальный сезон в мае – тогда же и начались первые трагические случаи.

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