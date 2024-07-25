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Надаль о паре с Алькарасом на Олимпиаде: «Общение с ним омолаживает»

Надаль о паре с Алькарасом на Олимпиаде: «Общение с ним омолаживает»

«У нас сложились хорошие отношения, появилась возможность лучше узнать друг друга и пожить вместе. Общение с ним омолаживает.

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