МВД Дагестана отреагировало на видеозапись избиения умершего в РОВД военного

Следственный комитет России начал доследственную проверку в связи с событиями, заснятыми камерами видеонаблюдения в полицейском участке в Махачкале, где умер участник специальной военной операции (СВО) Ахмед Джабраилов.
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