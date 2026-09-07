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Жители 17 микрорайона Актау пожаловались на незавершенное строительство дома «Кереге»

Жители 17 микрорайона Актау пожаловались на незавершенное строительство дома «Кереге»

Жители двухкомнатных квартир жилого дома «Кереге» в 17 микрорайоне Актау обратились к акиму области и к городским властям с просьбой взять под контроль ситуацию с незавершенными строительными работами и оформлением документов на жилье, передает inAktau.

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