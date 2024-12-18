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Убийце генерала Кириллова инкриминировали теракт

Убийце генерала Кириллова инкриминировали теракт

Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, убившего начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, инкриминировали терроризм, убийство и изготовление взрывных устройств.

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