Заместитель главкома ВМФ принял участие в мероприятиях к 85-летию блокады Ленинграда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Делегация Главного командования Военно-морского флота (ВМФ) РФ с заместителем главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе контр-адмиралом Владиславом Павловым возложили цветы к монументу "Мать-Родина" в ходе церемонии, приуроченной к 85-летию блокады Ленинграда.
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