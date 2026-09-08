НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Заместитель главкома ВМФ принял участие в мероприятиях к 85-летию блокады Ленинграда

Заместитель главкома ВМФ принял участие в мероприятиях к 85-летию блокады Ленинграда

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Делегация Главного командования Военно-морского флота (ВМФ) РФ с заместителем главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе контр-адмиралом Владиславом Павловым возложили цветы к монументу "Мать-Родина" в ходе церемонии, приуроченной к 85-летию блокады Ленинграда.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым