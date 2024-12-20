Парк «Ингилор» в ЯНАО стал у туристов самым посещаемым и популярным

В 2024 году в особо охраняемых природных территориях Полярного Урала приняли 4900 туристов. Это больше, чем годом ранее почти в два раза — в 2023 году посетителей было 2647 человек, сообщает департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО.
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