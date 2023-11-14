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«Торонто» одолел «Вашингтон», уступая по ходу «-23». Канадцы завершили встречу рывком 16:0

«Торонто» одолел «Вашингтон», уступая по ходу «-23». Канадцы завершили встречу рывком 16:0

«Торонто» удалось совершить крупный камбек в домашнем матче с «Вашингтоном» в понедельник. «Рэпторс» по ходу встречи уступали «-23» (48:71 в начале третьей четверти).

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