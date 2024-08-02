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Влад Филин о тонкостях замены «общего заболевания» на «военную травму»

Влад Филин о тонкостях замены «общего заболевания» на «военную травму»

Общественный деятель, ополченец первой волны, ветеран боевых действий в Донбассе и давний добрый друг «Аргументов недели» Влад Филин участвует в законотворчестве и рассказывает о правоприменительной практике на местах.

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