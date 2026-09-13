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Регионы России

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Российские военнослужащие уничтожили несколько украинских дронов в Запорожской области

Российские военнослужащие уничтожили несколько украинских дронов в Запорожской области

Расчет мобильной огневой группы (МОГ) отряда «Барс-11» в составе войсковой группировки «Днепр» уничтожил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины в Запорожской области, включая дрон «Ждун».

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