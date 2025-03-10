Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему русский не имеет права быть богатым?

Почему русский не имеет права быть богатым?

Совершенно иначе звучат некоторые лозунги, если добавить в них слово «русский». Борцы за народ, к примеру, утверждают, что они болеют душой за «русского Ваню», который беден и выпивает, но зато готов работать по 14 часов у станка или даже идти в окопы ради их великих идей.

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